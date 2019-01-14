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Плохой коп: Трамп оказал США большую услугу

18:41
  • понедельник
  • 14 января 2019

Он назвал правильным свое решение по директору ФБР

Президент США Дональд Трамп признался, что гордится решением отправить в отставку главу ФБР Джеймса Коми в 2017 году. Его хозяин Белого дома назвал лжецом.

"Я оказал большую услугу нашей стране, уволив Коми. Он - плохой, не чистый на руку коп", - подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

Ранее The New York Times сообщила, что после увольнения Коми в ФБР решили приступить к негласному расследованию связей Трампа с Россией. Там якобы опасались, что это могло бы представлять угрозу для нацбезопасности США, сообщает "Интерфакс". По мнению президента Соединенных Штатов, такое расследование могло быть инициировано соратниками Коми. В частности, речь идет о его заместителе Эндрю Маккейбе, который мог быть недоволен увольнением начальника.

В мае 2018 года Трамп назвал ФБР "фантастической организацией". Однако в ее руководстве нашлось место "гнилым яблокам", считал президент. В частности, он вспомнил о Джеймсе Коми.

Коми был отправлен в отставку 9 мая 2017 года. Трамп отмечал, что недоволен его работой. Сейчас директором ФБР является бывший заместитель генерального прокурора США Кристофер Рэй.

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