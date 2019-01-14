Пострадавший дом в Шахтах спасают от дальнейшего обрушения

Стена дома в Шахтах, где произошел взрыв газа, может обрушиться. Спасатели устанавливают подпорки

В городе Шахты Ростовской области спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под завалами квартир, разрушенных при взрыве газа. Неизвестна судьба четырёх человек. Семерых извлекли из-под обломков живыми, одна женщина погибла. Взрыв произошёл утром на верхнем, девятом этаже жилого дома. Разрушены четыре квартиры. Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Шахтах с губернатором области Василием Голубевым. Президент поручил оказать пострадавшим всестороннюю помощь.

Как сильно пострадала от взрыва многоэтажка, хорошо видно на кадрах, снятых с воздуха. Угол дома полностью разрушен - это два верхних этажа первого подъезда. Весь день на месте происшествия работают больше 400 спасателей. Их главная цель, конечно, поиск людей. Но также они должны демонтировать конструкции, которые могут обрушиться, передает "ТВ Центр".

Взрыв произошёл рано утром, в половине седьмого, в квартире на девятом этаже. Почти все жильцы ещё спали. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в соседних районах. От ударной волны пострадал даже соседний дом.

43 человека удалось сразу вывести на улицу. Чтобы спасти отца и его маленькую дочь, которые находились в одной из сильно пострадавших квартир, понадобилось время. Мужчина и ребёнок оказались под завалами.

"Он был живой, мы на руках его несли. Проём был маленький. Мы уже передавали по-быстрому. Потому что холодно, всё делали быстро, он был без одежды, и под завалами у них повреждения у них были частичные", - рассказал начальник поисково-спасательной группы Дмитрий Ставров.

Девочку доставили в одну из больниц Ростова-на-Дону, она не получила серьёзных травм. А вот её отцу понадобилась операция. Мать ребёнка не выжила. Пострадавшего мужчину в понедельник навестил губернатор Ростовской области и выразил ему соболезнования. Семье погибшей выделят 1 миллион рублей.

Жильцы двух пострадавших домов были эвакуированы. Для них организовали пункт временного размещения в соседней школе. Безопасно ли находиться в пострадавшем от взрыва доме, весь день пытались выяснить специалисты. Для оценки устойчивости конструкций задействовали мобильный диагностический комплекс "Стрела-П". Серьёзных повреждений нет, но на седьмом этаже обнаружили трещину, её размер 5 миллиметров. Спасатели делают всё, чтобы жители как можно раньше вернулись в свои квартиры.

Взрыв бытового газа - единственная версия ЧП в Шахтах. Пострадавшим выплатят от 200 до 600 тысяч рублей. Люди, потерявшие в понедельник жильё, получат новые квартиры. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Поиск людей продолжается. По информации спасателей, под завалами может находиться семья: супружеская пара и их взрослая дочь.

Евгения Карих, "ТВ Центр".