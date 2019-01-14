Опубликовано видео пожара в Киево-Печерской Лавре

В загоревшемся здании может произойти обрушение

В монастырском комплексе Киево-Печерской Лавры произошло возгорание в здании. Полыхает двухэтажный дом, о чем рассказала пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, загоревшееся здание является недействующим. Оно предусмотрено под реконструкцию. При этом она подчеркнула, что дом находится не на территории лавры, а стоит рядом.

Как передает УНИАН, пожар начался в одной из комнат на втором этаже. После этого огонь распространился на крышу. Ориентировочно, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Как передает РИА Новости, в горящем здании есть угроза обрушения перекрытий между первым и вторым этажами. Спасатели сейчас тушат пламя снаружи.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. В декабре украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предупреждал, что Киево-Печерскую лавру могут атаковать националисты и радикалы.