Россия жестко ответила Японии по вопросу Курил

Японская сторона должна признать российский суверенитет над Курильскими островами, отметил Сергей Лавров

Суверенитет России над всеми Курильскими островами является базовой позицией нашей страны в переговорах по мирному договору с Японией. Об этом заявил в понедельник глава МИД Сергей Лавров после встречи с японским коллегой Таро Коно. Очередной этап переговоров проходит по поручению президента Владимира Путина и премьера Синдзо Абе. Новая встреча лидеров назначена на 22 января.

От первого раунда переговоров по заключению мирного соглашения между Россией и Японией вряд ли кто-то ждал сенсаций. Их старт, по сути, уже стал событием, которому предшествовали договоренности двух лидеров - России и Японии, передает "ТВ Центр".

"Мы помним, что президент Путин и премьер Абэ также условились, что эта работа, работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе. Без нагнетания противоречивой, односторонней риторики в публичном пространстве", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Что конкретно имел в виду Сергей Лавров, догадаться было нетрудно. Весь предшествующий старту переговоров месяц официальный Токио в буквальном смысле накачивал информационное пространство, открыто намекая на то, что якобы вопрос с передачей части Курильских островов Японии уже почти решен. К примеру, 12 декабря премьер-министр Абэ назвал 2018-й поворотным в отношениях с Россией. 1 января он в интервью уже рассуждал о том, что граждан, которые сейчас проживают на этих территориях, никто насильно выселять не будет. А спустя шесть дней японский лидер заявил следующее:

"Мой отец работал над проблемой северных территорий и проблемой мирного договора, поэтому я сделаю все возможное, чтобы решить вопрос и положить этому конец. Я поклялся это сделать на его могиле".

А что будет, если не удастся? Традиции сохранения чести в Японии крайне суровы. В любом случае, все эти публичные заявления на пользу переговорам по такому сложному вопросу явно не шли. Возможно, Токио таким образом собирался продвинуть свой сценарий, искажая реальные договоренности. Или премьер-министр Абэ рассчитывал заработать политические очки у себя в стране? Ни то, ни другое в Москве не оценили. В наш МИД был вызван японский посол, которому разъяснили позицию России.

"Решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами", - указали в ведомстве.

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория России", - отметил Лавров.

Причем, территория историческая. К слову, Курильские острова были в принципе открыты русскими путешественниками в 18 веке прошлого столетия. В то время даже на острове Хоккайдо, говорят ученые-историки, японцы практически не жили. Не говоря уже об островах Курильской гряды.

Но вот ближе к веку двадцатому, набравшая силу Япония начинает претендовать на эти острова. Результатом многочисленных конфликтов становится первый российско-японский мирный договор, заключенный в 1855-м году и установивший "вечный мир и дружбу". Продержится он, правда, не долго. В 1904 году Токио нарушит этот документ, напав на Россию, и по итогам русско-японской войны захватит все Курилы и Южный Сахалин. Эти территории СССР вернет себе по итогам уже Второй мировой, что официально зафиксировано в документах Ялтинской и Потсдамской конференций. А также в уставе ООН. И с этим не поспоришь. Японцы, к слову, раньше и не спорили. В 1956-м наши страны даже были близки к заключению мирного договора, которому предшествовало подписание советско-японской декларации.

Но под давлением США подписывать мирный договор японцы в итоге отказались. И вот сейчас, спустя 62 года, попытка номер два. За основу Путин и Абэ договорились взять именно советско-японскую декларацию. За последние несколько лет лидеры провели более 20 встреч. Одна из последних состоялась на саммите во Владивостоке, где российский президент предложил японскому коллеге максимально ускорить процесс.

"70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий. А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы", - сказал Путин.

Но Абэ не решился. Потому как для него важнее сначала урегулировать спорные вопросы, коих по-прежнему масса, подчеркнул в понедельник по итогам переговорам Сергей Лавров. Это и присутствие американских войск в Японии. И система ПРО, которую Вашингтон планирует развернуть на территории этой страны. Да и отношения между Москвой и Токио еще не на таком высоком уровне, чтобы можно было обсуждать такие сложные вопросы, как территориальные уступки. Но процесс отлаживания этих отношений запущен. О чем говорит и начало переговоров по заключению мирного договора между странами. Об их первых итогах доложат лидерам, которые вновь встретятся в Москве уже 22 января.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".