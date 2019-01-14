Украинского авторитета в Москве похитили российские бандиты

В ходе драки у кафе Юрий Василенко получил тяжелое ранение

Установлены личности напавших на фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юрия Василенко. Его похитили, в том числе, представители криминального мира Курской области. Они ранее были близки к украинскому авторитету.

Похищение произошло у ресторана "Базилик" в Москве. Как установили оперативники, один из нападавших ранее мог быть причастен к убийству лидера партии "Оплот" Евгения Жилина. Как установило следствие, покушение мог организовать именно Василенко. А затем между ним и курскими бандитами возник конфликт.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что выяснять отношения с Василенко "боевики" решили не у ресторана, а в другом месте. Однако украинский авторитет осознал, что его ждет и попытался сбежать. Началась драка, и один из нападавших выстрелил из пистолета ТТ. Пострадавший получил "крайне тяжелое ранение", передает "Росбалт".

"Если ему сразу не была оказана профессиональная медицинская помощь, то шансы на то, что он жив, крайне малы", — отметил собеседник портала. Разногласия между Василенко и бандитами могли быть связаны с финансовыми вопросами. Также нападавшие могли опасаться, что в случае задержания украинский "авторитет" может раскрыть "ненужные" имена.

Известно, что в Москве Василенко жил нелегально. По паспорту у него была фамилия Антоненко. Он снимал большую квартиру у метро "Алексеевская". Оттуда он выбирался только в ресторан "Базилик", который служил ему офисом. Поначалу бандиты из Курска вызвали Василенко обсудить ряд его "неправильных шагов". Однако на встречу он не явился. Спустя неделю они сами приехали к его ресторану, откуда и забрали его.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины после перестрелки у кафе на северо-востоке Москвы. Следователи изъяли с места жительства потерпевшего патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и документы.

Перед этим стало известно, что вечером 10 января в Москве неизвестные похитили мужчину и поместили его в багажник автомобиля. После этого они скрылись с места происшествия. СМИ написали, что похищенный оказался фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Бывшего парламентария застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве.

Убийство Евгения Жилина было совершено вечером 19 сентября 2017 года в ресторане "Ветерок" в коттеджном поселке "Горки-2". Киллер произвел несколько выстрелов в двух человек, которые сидели за одним столом. Жилин скончался на месте.