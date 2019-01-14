ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп сообщил плохую для России новость

20:10
  • понедельник
  • 14 января 2019

Президент США доказал, что не "работает" на Кремль

Дональд Трамп считает, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России. Об этом американский лидер по уже сложившейся традиции заявил на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, цены на топливо в США снижаются, потому что он провел дерегулирование энергетики, и сейчас нефти добывается намного больше, чем когда-либо прежде.

"Но это плохая новость для России. Зачем президент Трамп так поступил? Думали, он работает на Кремль?" — сообщил глава государства.

В конце ноября прошлого года Трамп назвал своей заслугой падение цен на нефть.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.