Трамп сообщил плохую для России новость

Президент США доказал, что не "работает" на Кремль

Дональд Трамп считает, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России. Об этом американский лидер по уже сложившейся традиции заявил на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, цены на топливо в США снижаются, потому что он провел дерегулирование энергетики, и сейчас нефти добывается намного больше, чем когда-либо прежде.

"Но это плохая новость для России. Зачем президент Трамп так поступил? Думали, он работает на Кремль?" — сообщил глава государства.

В конце ноября прошлого года Трамп назвал своей заслугой падение цен на нефть.