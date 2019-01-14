Трамп сообщил плохую для России новость

Президент США доказал, что не "работает" на Кремль
Дональд Трамп считает, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России. Об этом американский лидер по уже сложившейся традиции заявил на своей странице в Twitter.
По словам Трампа, цены на топливо в США снижаются, потому что он провел дерегулирование энергетики, и сейчас нефти добывается намного больше, чем когда-либо прежде.
"Но это плохая новость для России. Зачем президент Трамп так поступил? Думали, он работает на Кремль?" — сообщил глава государства.
В конце ноября прошлого года Трамп назвал своей заслугой падение цен на нефть.
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