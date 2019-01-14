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Появившуюся из ниоткуда в самолете птицу сняли на видео

21:30
  • понедельник
  • 14 января 2019

​Животное переполошило экипаж

Необычный полет получился у пассажиров самолета Singapore Airlines. Рейс следовал из Сингапура в Великобританию. Спустя, примерно, 12 часов после взлета в салоне появилась черная птица.

Ее засняли на видео. Животное летало по бизнес-классу и мешало людям. В какой-то момент ее попытались поймать бортпроводники, однако пернатому удавалось легко избежать попадания в плен. Тем не менее, совместными усилиями сотрудники авиакомпании и некоторые пассажиры смогли отловить непрошенного гостя.

По информации Independent, как именно птица оказалась на борту самолета, находившегося к тому моменту на высоте 10 тысяч метров, непонятно. Когда воздушное судно село в лондонском аэропорту Хитроу, ее передали спецслужбам. Портал отмечает, что примерная цена на рейс из Сингапура в Лондон в бизнес-классе на самолете этих авиалиний составляет почти шесть тысяч долларов (более 400 тысяч рублей).

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Птица на фоне взлетающего самолета
Птица на фоне взлетающего самолета
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