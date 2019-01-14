ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сети высмеяли "томос-тур" Порошенко

22:30
  • понедельник
  • 14 января 2019

На улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют томос для Украины с изображением Порошенко

Новый эпизод с захватом собственности Украинской православной церкви. На этот раз в Житомирской области. Группа националистов угрозами вынудила священнослужителей и прихожан покинуть Свято-Николаевский храм в селе Ворсовка. В УПЦ отмечают, что нападавшие были приезжими, однако им помогали руководитель местной ячейки радикалов и глава поселения.

Обычные же граждане по-прежнему не стремятся добровольно вступать в ряды раскольников. Специальный агитационный тур, в который отправился по стране президент Порошенко, не принёс желаемого результата.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич.

Новости по теме
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
В Сети высмеяли "томос-тур" Порошенко
В Сети высмеяли "томос-тур" Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.