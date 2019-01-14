В Сети высмеяли "томос-тур" Порошенко

На улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют томос для Украины с изображением Порошенко

Новый эпизод с захватом собственности Украинской православной церкви. На этот раз в Житомирской области. Группа националистов угрозами вынудила священнослужителей и прихожан покинуть Свято-Николаевский храм в селе Ворсовка. В УПЦ отмечают, что нападавшие были приезжими, однако им помогали руководитель местной ячейки радикалов и глава поселения.

Обычные же граждане по-прежнему не стремятся добровольно вступать в ряды раскольников. Специальный агитационный тур, в который отправился по стране президент Порошенко, не принёс желаемого результата.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич.