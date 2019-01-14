Называйте ее "СЦУ": опубликован томос "новой церкви" Украины

Появился текст документа на английском языке

На сайте Константинопольского патриархата опубликован текст томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В документе говорится, что Константинополь сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на украинской территории.

Кроме того, все наиболее важные вопросы "новая церковь" Украины должна решать через Вселенский патриархат. А еще она не сможет самостоятельно производить миро для богослужений.

"Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины", как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии (приходы, - прим. ред.) за границами государства", - говорится в документе.

Томос был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем в начале января. После этого документ отправили в Стамбул. Там были поставлены оставшиеся подписи членов Святейшего Синода Вселенского патриархата. 9 января документ вернулся на Украину. Его привез президент страны Петр Порошенко.

После этого он устроил по стране "томос-тур". Опросы показали, что теперь действующий украинский лидер занимает третью строчку в рейтинге и имеет шансы выйти во второй тур предстоящих в марте выборов.