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Экс-министра обороны Украины обвинили в связях с Россией

21:54
  • понедельник
  • 14 января 2019

Саламатину предъявили обвинение в подрыве обороноспособности Украины

Бывшего министра обороны Украины Дмитрия Саламатина обвинили в госизмене в пользу России. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, экс-чиновник помогал "вытеснению" страны с мировых рынков вооружения.

В частности, указывается, что Саламатин сорвал контракт между несколькими украинскими предприятиями и министерством обороны Ирака, из-за чего Киев потерял порядка 560 миллионов долларов.

Кроме того, по словам Луценко, Саламатина уличили в участии в "преступной группировке" бывшего украинского лидера Виктора Януковича, передает ТАСС.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что украинская армия находится на восьмом месте среди сильнейших армий Европы. По ее словам, среди заслуг Петра Порошенко – покупка американских противотанковых комплексов Javelin и списанных судов.

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