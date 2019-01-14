С Дудя и Ивлеевой решили "выбить" 100 миллионов

Неизвестный хочет засудить знаменитостей

В Мещанском суде столицы зарегистрирован иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от некого Бастаева в отношении журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой. От них истец потребовал опровержения информации, которая была распространена в интервью Дудя от 21 августа. В том разговоре принимала участие Ивлеева.

Кроме того, он просит взыскать с каждого по 50 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Иск был подан в конце декабря 2018 года. В передаче от 21 августа Дудь и Ивлеева, в частности, обсуждали половые связи. Этот факт возмутил многих пользователей. Особенно запомнились слова Ивлеевой о том, какого размера должно быть мужское достоинство.

До этого на Дудя уже подавал в суд из-за его интернет-шоу житель Москвы. Он потребовал от журналиста удалить некоторые интервью с его канала на YouTube. В них упоминаются наркотики. Однако тогда иск не приняли к рассмотрению из-за нарушений.

В декабре прошлого года журналистка Саша Франк обвинила Дудя в том, то он воспользовался ее вопросами во время интервью с актером Сергеем Буруновым. Она отметила, что перед тем, как звезда "Полицейского с Рублевки" провел беседу с видеоблогером, директор артиста попросил у Франк исходники интервью для подготовки к разговору. Та выслала двухчасовое интервью и написала свои впечатления от работы с артистом.