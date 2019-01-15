"Зая, я напишу": опубликовано последнее сообщение погибшего волейболиста

Молодой человек строил планы на выходные

В Москве найден мертвым волейболист сборной МГТУ имени Баумана Никита Марченко. О последнем общении со спортсменом рассказала его жена.

Супруги строили планы на воскресенье. "Хотели посидеть вместе на игре, он не мог играть, у него травма была, а потом поедем домой, посмотрим фильм", - вспоминает девушка.

Утром жена написала сообщение волейболисту, но он долго не отвечал. "И в три часа дня приходит сообщение: "Зая, я напишу тебе попозже", - рассказала РЕН ТВ девушка, добавив, что муж ей так и не написал, а позже она узнала о его гибели.