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"Зая, я напишу": опубликовано последнее сообщение погибшего волейболиста

05:58
  • вторник
  • 15 января 2019

Молодой человек строил планы на выходные

В Москве найден мертвым волейболист сборной МГТУ имени Баумана Никита Марченко. О последнем общении со спортсменом рассказала его жена.

Супруги строили планы на воскресенье. "Хотели посидеть вместе на игре, он не мог играть, у него травма была, а потом поедем домой, посмотрим фильм", - вспоминает девушка.

Утром жена написала сообщение волейболисту, но он долго не отвечал. "И в три часа дня приходит сообщение: "Зая, я напишу тебе попозже", - рассказала РЕН ТВ девушка, добавив, что муж ей так и не написал, а позже она узнала о его гибели.

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