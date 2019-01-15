В Шахтах из-под завалов извлекли тело второй жертвы взрыва

Судьба еще троих человек остается неизвестной

Число жертв взрыва газа в жилом доме в городе Шахты увеличилось до двух. Утром во вторник спасатели обнаружили тело погибшей женщины, продолжаются поиски еще троих человек. К утру удалось демонтировать часть плит, которые могли в любой момент обрушиться. Это позволило возобновить разбор завалов.

Взрыв произошёл накануне, в половине седьмого утра, в квартире на девятом этаже. Два верхних этажа первого подъезда полностью разрушены, от ударной волны пострадал и соседний дом. В первые часы спасли мужчину и его дочку, оба в больнице. Мать ребенка не выжила. Жильцы дома были эвакуированы, пункт временного размещения открыли в школе.

Владимир Путин ранее обсудил с губернатором региона Василием Голубевым ситуацию в Шахтах и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Людям, потерявшим жилье, предоставят новые квартиры.

Дом уже обследовали с помощью комплекса "Стрела", отмечает "ТВ Центр". Сообщается, что повреждений несущих конструкций нет.