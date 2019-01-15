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Тимошенко не оставила Порошенко шансов

08:35
  • вторник
  • 15 января 2019

Лидер партии "Батькивщина" уверена, что нынешний президент не удержится у власти

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверена в своей победе на президентских выборах. У нынешнего лидера Украины Петра Порошенко нет никаких шансов одержать победу во втором туре.

Такой вывод она сделала, исходя из результатов местных выборов. На данный момент ее партию поддерживают 34% голосов избирателей против 23% голосов "Блока Петра Порошенко". Поэтому во втором туре выборов Тимошенко будет соперничать только с президентом Украины.

"У Порошенко нет ни единого шанса", - заявила лидер партии "Батькивщина" в эфире телеканала ICTV.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. На данный момент ЦИК Украины зарегистрировала пять кандидатов, еще шесть только подали документы. Порошенко пока не объявил намерении выдвигаться на второй срок. По данным социологов, на текущий момент Тимошенко имеет наибольший электоральный рейтинг.   

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