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Расследование дела Вышинского завершено

08:28
  • вторник
  • 15 января 2019

Следствие на Украине завершило досудебное расследование в отношении главреда "РИА Новости Украина"

На Украине  завершено досудебное расследование в отношении журналиста  Кирилла Вышинского. Защита получила доступ к материалам дела.

Главный редактор информагентства "РИА Новости Украина"  остается под стражей, суд отклонил  ходатайство его адвокатов об освобождении из-под ареста, передает "ТВ Центр". Кроме того, Киев по-прежнему отказывает сотрудникам российского консульства в его посещении.

Кирилл Вышинский был арестован  в мае прошлого года.  Украинские власти обвиняют его в госизмене  за выполнение своих профессиональных обязанностей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Москва неоднократно направляла ноту протеста  с требованиями прекратить безосновательное преследование и освободить Вышинского, с такими же заявлениями  выступали в ОБСЕ и других международных организациях.

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