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Британский депутат предпочла родам Brexit

08:22
  • вторник
  • 15 января 2019

Женщина отказалась пропускать решающее голосование

В Британии во вторник состоится решающее голосование по Brexit. Парламент должен рассмотреть план Терезы Мэй по выходу из ЕС.

Противники премьера считают его провальным, недовольны даже её однопартийцы. Условия, прописанные в документе, называют предательством идеи Brexit. Британия по сути останется связанной обязательствами перед ЕС, но при этом не будет иметь права голоса в обсуждении ключевых вопросов. Так что многие убеждены, что выход из Евросоюза без соглашения, то есть по  так называемому  "жесткому" сценарию, даже лучше, чем предложенный премьером вариант, сообщает "ТВ Центр".

Дебаты обещают быть крайне сложными. Одна из депутатов от оппозиции ради голосования даже отменила свою госпитализацию в роддом. Женщине назначили дату кесарева сечения как раз на начало недели, но она заявила, что заседание не пропустит.

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