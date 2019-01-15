На Луне впервые взошло растение

Уникальный эксперимент провел китайский аппарат "Чанъэ-4"

На Луне впервые в истории успешно провели биологический эксперимент. На поверхности спутника китайский аппарат "Чанъэ-4" прорастил семена хлопка.

В доказательство успешности опыта аппарат отправил фотографии. На снимках видно, что семена хлопчатника дали ростки. У всходов отмечается хороший рост, передает РИА Новости.

Это первые ростки, которые взошли на Луне после таких суровых испытаний окружающий среды, как низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур. Для эксперимента были отобраны шесть биологических видов - хлопчатник, рапс, картофель, резуховидка Таля, дрозофилы и дрожжи. О судьбе других образцов данных пока нет.