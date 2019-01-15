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Эксперт: США обходятся с Германией как с оккупированной страной

09:32
  • вторник
  • 15 января 2019

Назревает новый скандал из-за "Северного потока-2"

В программе "События. 25-й час" обсудили конфликт Берлина и Вашингтона по поводу проекта "Северный поток-2". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Некоторые послы решили, что могут представлять интересы не только госсекретаря, но и президента США. Гренелл взял хамский тон, рассматривая Германию как вассала и оккупированную территорию", - сказал эксперт.

Так он прокомментировал письмо посла США в Германии Ричарда Гренелла немецким компаниям-инвесторам. В нем говорится о возможном введении санкций из-за причастности к строительству. Гренелл также подчеркивает, что сооружение газопровода угрожает безопасности Украины и будет иметь серьезные геополитические последствия для всей Европы.

Действия американского посла в МИД Германии назвали провокацией, которая противоречит всем дипломатическим нормам. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.

Полный комментарий Васильева смотрите в видео.

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