Пять российских городов попали в мировой рейтинг

Эксперты проанализировали медицину, транспорт, зарплаты, экологию и безопасность

Исследовательский сервис Numbeo составил рейтинг наиболее комфортных для проживания городов мира. В список попали пять российских городов, самый лучший - Нижний Новгород, он занял 109 место из 226 городов. За ним следуют Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

Эксперты проанализировали жизнь в городах по восьми критериям: соотношение покупательской способности и зарплаты, стоимость жилья, уровень медицины, безопасность, транспорт, экологию и климат, пишет РИА Новости.

В пятерку лидеров попали Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Худшими для проживания городами оказались Манила (Филиппины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).