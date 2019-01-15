Известная российская певица потерялась в Таиланде

Артистка осталась одна в чужой экзотической стране

Певица Наталья Власова потерялась в Таиланде. Артистку забыли во время экскурсии по островам. Власова осталась одна, когда группа со главе с гидом уехала дальше по маршруту.

"HELP!!! И SOS!! Меня забыли на острове!" – написала Наталья на своей странице в соцсети.

Спасли певицу соотечественники, оказавшиеся на том же острове. "Спасибо, небес посланник Евгений, вовремя проснувшийся от крика: "Помогитеее! Здесь русские где-нибудь есть?!" –поделилась артистка.

Как пишет Дни.ру, компания, у которой была приобретена экскурсия, предложила артистке компенсацию. Но Власова хоть и испугалась, оставшись одна, зла на турфирму не держит.

"Не забуду никогда этот шок, было страшно прекрасно. И я, правда, не обижаюсь, ребят из турфирмы. По-другому было бы просто банально, а тут такой сюжет, такие эмоции", - рассказала она.