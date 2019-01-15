Астрологический прогноз на сегодня, 15 января

Кому удача улыбнется во вторник

ОВНЫ – Есть вероятность получить важную и полезную информацию. Можно говорить обо всём, не опасаясь, что вас поймут неправильно.

ТЕЛЬЦЫ – Сейчас лучше действовать гибко и в обход, учитывая изменчивые настроения, неуверенность и несговорчивость окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ – Будет шанс пообщаться с интересными людьми и научиться у них чему-то полезному. Отлично пройдут публичные выступления.

РАКИ – Удачный день для решения профессиональных вопросов. Можно договариваться о сотрудничестве и вести переговоры о смене работы.

ЛЬВЫ – Возможны перепады настроения и конфликты с близкими. Не распыляйте свои силы, уделяйте больше внимания главным проектам.

ДЕВЫ – Старайтесь не настаивать и не требовать. Не принимайте близко к сердцу неурядицы этого дня, смотрите в будущее.

ВЕСЫ – Неожиданно легко удастся справиться с проблемами. И дело тут не только в острой интуиции, но и в умении быстро сообразить, что к чему.

СКОРПИОНЫ – Вы начнёте высказывать своё мнение по любому поводу, но и окружающие настроены точно так же. Споры чреваты серьёзными конфликтами.

СТРЕЛЬЦЫ – Могут возникнуть проблемы в отношениях. Не требуйте слишком многого. Самонадеянность лишь навредит вам.

КОЗЕРОГИ – Есть возможность минусы перевести в плюсы. Используйте обострение ситуации для мобилизации окружающих.

ВОДОЛЕИ – Ориентируйтесь на свои идеалы, пробуйте им соответствовать. Вы войдёте во вкус, и у вас всё получится.

РЫБЫ – С вами могут случиться совершенно невероятные вещи. Не удивляйтесь большим переменам в жизни. Цепляться за старое бесполезно.

Астрологический прогноз предоставлен сайтом "Включи Настроение".