В России активизировались газовые мошенники

Аферисты предлагают россиянам "безопасное" газовое оборудование

После взрывов бытового газа в Шахтах и Магнитогорске появились мошенники, которые предлагают россиянам купить бесполезное газовое оборудование, которое якобы защитит от ЧП. Речь идет о неких "сигнализаторах загазованности" и специальных газовых плитах.

Подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Челябинске, Перми, Омске и Нижнем Новгороде. Особенно страдают от аферистов одинокие и пожилые люди, пишет газета "Известия".

"Мосгаз" напомнил, что подобных платных услуг по замене газового оборудования организация не оказывает. "Наши специалисты проводят техобслуживание согласно четкому графику. <…> Никаких платных услуг работники не оказывают", - подчеркнули газовщики.

31 декабря 31 декабря в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов - с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.

Утром 14 января 2019 года произошел взрыв газа на девятом этаже 72-квартирного дома на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области. В результате обрушились квартиры на двух этажах. На данный момент известно о двух погибших, судьба трех остается неизвестной.