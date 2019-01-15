У Бузовой заподозрили онкологию

Ольга Бузова с младшей сестрой Анной улетела на Мальдивы. Певица каждый день хвастается шикарными снимками с курорта, однако одна из последних фотографий звезды вызвала у фанатов оторопь.

На снимке Ольге запечатлена крупным планом на пляже в розовом купальнике. При этом на лбу, подбородке, плечах и груди Бузовой странная сыть и темные пятна. Поклонники бьют тревогу и умоляют певицу вернуться в Россию. По мнению фанатов, высыпания, которые они обнаружили на теле знаменитости, могут свидетельствовать о раке кожи, пишет Дни.ру.

Бузовой напомнили об исполнителях Викторе Рыбине и Наталье Сенчуковой, которые из-за любви к солнцу стали жертвами коварного недуга. У артистов диагностировали рак кожи. "Мы правда были бездумны – находились на солнце, когда не нужно было", – поделилась в одном из интервью Сенчукова.