Песков рассказал о пенсии Путина

Стало известно, где раз в год пользуется наличными президент

Владимир Путин получает военную пенсию и зарплату на карточку банка "Россия", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив размер выплат.

Президент почти не пользуется наличными. "Такое случается один-два раза в год. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – рассказал Песков в интервью "АиФ".

По словам представителя Кремля, Путин принял решение перечислять свою зарплату и военную пенсию на карточку банка "Россия" после того, как США ввели санкции из-за воссоединения Крыма с Россией.

В разговоре с изданием Песков также подтвердил, что Путин обходится без телефона. Он получает информацию из разных источников, в том числе, рассказал пресс-секретарь, президент сам читает новости в интернете.