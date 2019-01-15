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Выкачанную из украинцев кровь продадут за границу

10:04
  • вторник
  • 15 января 2019

Инициативы депутатов могут оставить украинцев без донорской крови

Депутаты Верховной Рады предложили продавать кровь украинцев за границу. Это нужно для того, чтобы из ее компонентов можно было создавать редкие лекарства, которые на Украине не производятся. Затем медикаменты должны будут вернуться обратно в Незалежную.

Кроме того, Киев намерен отправлять украинскую кровь в качестве гуманитарной помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Эти нововведения грозят тем, что сами украинцы останутся без донорской крови. Учитывая военные действия на юго-востоке Украины, потребность в ней очень высокая. На Украине ежегодный показать донорской крови – 9,55 миллилитра на человека, при норме – 12-15 миллилитров на человека.

"Дефицит крови существует абсолютно во всех странах и это тот стратегический продукт, который нужен абсолютно всем", - сообщил в беседе с изданием "Обозреватель" доктор медицинских и фармацевтических наук Алексей Соловьев.

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