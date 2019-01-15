Как обезопасить квартиру от взрыва газа

Мнение эксперта об обращении с газом и проблемах в ЖКХ

За последние две недели в России произошло два взрыва газа. 31 декабря в Магнитогорске обрушился целый подъезд. Под обломками погибли 39 человек. 14 января взрыв прогремел в городе Шахты Ростовской области. Погибли двое, судьба еще троих пока остается неизвестной.

Заместитель исполнительного директора экспертного совета при Правительстве России, руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ Алексей Макрушин рассказал, как можно уберечься от взрыва бытового газа. "Есть современные газовые плиты, которые отключать подачу газа в случае, если нет огня, и, конечно же, использование таких плит гораздо безопаснее, чем использование устаревшего оборудования", - пояснил он ТВЦ.RU.

Макрушин считает, что требования по использованию можно установить в отношении новых плит, которые будут продаваться, но у населения есть огромное количество старых, с которыми невозможно ничего сделать.

Он отметил необходимость проверок газового оборудования в квартирах. "Здесь можно предлагать приходить чаще к гражданам и проверять оборудование, которое стоит внутри квартиры, но на текущий момент в случае, если житель не заключает договор со специализированной организацией или не пускает к себе газовщиков, воздействовать на него затруднительно. И газовую плиту человек может установить самостоятельно с приглашением тех ремонтников, которых он наймет сам", - заявил эксперт.

Кроме того, Макрушин обратил внимание на проблему в сфере ЖКХ, которая вынуждает россиян рисковать своей жизнью. "Почему у людей возникает потребность нерегламентными способами использовать газ? Те сообщения, которые я сейчас вижу в СМИ, говорят о том, что в этих домах, в городе Шахты, было очень холодно, и там не работало нормально отопление. Наверно, люди грелись газом. Когда люди греются газом, такие происшествия как раз с большой вероятностью случаются", - сказал Алексей Макрушин.

Он добавил, что нужно разобраться с теплоснабжением, чтобы снизить риски взрывов. "Тогда мы значительное количество взрывов уберем просто из-за того, что люди будут использовать газ для приготовления пищи, а не для обогрева".