В России резко возрастет стоимость автомобиля

Виной тому антироссийские санкции и повышение НДС

Автопроизводители прогнозируют снижение темпов продаж и подорожание транспортных средств в России по сравнению с минувшим 2018 годом.

Лидеры продаж в 2018 году – это "АвтоВАЗ", Kia, Hyundai, Renault и Toyota. В премиум-сегменте - Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Land Rover. В целом, минувший год был для авторынка успешным – граждане, которые откладывали покупку автомобиля в 2015-2017 года, наконец-то решились на покупку.

Что касается перспектив на этот год, то повышение НДС и возможное ужесточение антироссийских санкций, несут за собой подорожание транспортных средств.

"Как правило, сразу ни одна автокомпания не повышает цены, изменения разделены на несколько месяцев, поскольку автопроизводители смотрят на реакцию клиентов", - объяснил газете "Известия" аналитик по автопрому «ВТБ-Капитал» Владимир Беспалов.

В прошлом году средняя цена на легковой автомобиль выросла на 7,5 процента. Иномарку можно было купить за 1,65 миллиона рублей, а отечественный автомобиль за 625 тысяч рублей.