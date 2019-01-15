ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России резко возрастет стоимость автомобиля

10:40
  • вторник
  • 15 января 2019

Виной тому антироссийские санкции и повышение НДС

Автопроизводители прогнозируют снижение темпов продаж и подорожание транспортных средств в России по сравнению с минувшим 2018 годом.

Лидеры продаж в 2018 году – это "АвтоВАЗ", Kia, Hyundai, Renault и Toyota. В премиум-сегменте - Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Land Rover. В целом, минувший год был для авторынка успешным – граждане, которые откладывали покупку автомобиля в 2015-2017 года, наконец-то решились на покупку.

Что касается перспектив на этот год, то повышение НДС и возможное ужесточение антироссийских санкций, несут за собой подорожание транспортных средств.

"Как правило, сразу ни одна автокомпания не повышает цены, изменения разделены на несколько месяцев, поскольку автопроизводители смотрят на реакцию клиентов", - объяснил газете "Известия" аналитик по автопрому «ВТБ-Капитал» Владимир Беспалов.

В прошлом году средняя цена на легковой автомобиль выросла на 7,5 процента. Иномарку можно было купить за 1,65 миллиона рублей, а отечественный автомобиль за 625 тысяч рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль Lada
Автомобиль Lada
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.