ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском метро устранили последствия подтопления

11:39
  • вторник
  • 15 января 2019

Метрополитен работает в штатном режиме

Этим утром в столице была временно ограничена работа нескольких станций метрополитена. "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" несколько часов не принимали пассажиров из-за подтопления в одном из перегонов. На маршрут дополнительно вышли около 60 автобусов. Сейчас технические работы полностью завершены.

К этой минуте движение по салатовой ветке столичного метро уже восстановлено в полном объеме, передает "ТВ Центр". В утренний час пик поезда не ходили между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" - это самый северный отрезок Люблинско-Дмитровской линии.

Временно для пассажиров на вход и выход закрыли сразу три станции. Причина - подтопление этого участка подземки, вода попала на пути.

В ходе обследования уже установлено - инженерные коммуникации не повреждены, опасности для инфраструктуры метро нет. Пока под землей устраняли последствия - над этим работали более ста человек на поверхности. Были оперативно организованы компенсационные маршруты автобусов, чтобы люди смогли вовремя добраться из дома на работу или на учебу. Весь этот транспорт бесплатный, причем он курсировал в двух направлениях, как в центр Москвы, так и в сторону области. Автобусы подходили к остановкам буквально каждую минуту. Только по состоянию на девять часов утра они перевезли более семи с половиной тысяч человек.

У временно закрытых станций метро дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, они помогали людям сориентироваться на месте, подсказывали, как лучше проехать, пока метро было закрыто. Что же касается состояния путей в подземке, то там сначала убрали грунт, откачали воду, дополнительно проверили все системы. Только после этого по линии прошли первые поезда, служебные, с измерительным оборудованием.  Ну а затем пустили уже и пассажирские составы. Пока шли работы, на место приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и директор Мосметростроя.

"По предварительной версии, произошел гидроудар и выбило технологическую пробку в тюбинге, существующем в действующем туннеле. На сегодняшний момент все проблемы и вопросы устранены, поставлена соответствующая коробка. Поэтому никаких проблем с точки зрения влияния на инфраструктуру метро нет, мы обеспечили ту безопасность, которая необходима", - сказал руководитель Мосметростроя Сергей Жуков.

"Уверены, что подобная проблема не повторится, но в любом случае строительные бригады, непосредственно которые строили тоннель и работают вблизи станции, наши сотрудники метрополитена будут здесь находиться столько, сколько нужно, для того, чтобы контролировать обстановку на месте", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Но, конечно, главный итог этого утра - что движение транспорта здесь уже нормализовалось. Повторюсь, салатовая ветка метро сейчас работает в полном объеме.

Читайте также:
Главное сегодня
Аварийная служба у станции метро "Окружная" в Москве, закрытой из-за подтопления
Аварийная служба у станции метро "Окружная" в Москве, закрытой из-за подтопления
Пассажиры на станции метро "Верхние Лихоборы"
Пассажиры на станции метро "Верхние Лихоборы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.