В московском метро устранили последствия подтопления

Метрополитен работает в штатном режиме

Этим утром в столице была временно ограничена работа нескольких станций метрополитена. "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" несколько часов не принимали пассажиров из-за подтопления в одном из перегонов. На маршрут дополнительно вышли около 60 автобусов. Сейчас технические работы полностью завершены.

К этой минуте движение по салатовой ветке столичного метро уже восстановлено в полном объеме, передает "ТВ Центр". В утренний час пик поезда не ходили между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" - это самый северный отрезок Люблинско-Дмитровской линии.

Временно для пассажиров на вход и выход закрыли сразу три станции. Причина - подтопление этого участка подземки, вода попала на пути.

В ходе обследования уже установлено - инженерные коммуникации не повреждены, опасности для инфраструктуры метро нет. Пока под землей устраняли последствия - над этим работали более ста человек на поверхности. Были оперативно организованы компенсационные маршруты автобусов, чтобы люди смогли вовремя добраться из дома на работу или на учебу. Весь этот транспорт бесплатный, причем он курсировал в двух направлениях, как в центр Москвы, так и в сторону области. Автобусы подходили к остановкам буквально каждую минуту. Только по состоянию на девять часов утра они перевезли более семи с половиной тысяч человек.

У временно закрытых станций метро дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, они помогали людям сориентироваться на месте, подсказывали, как лучше проехать, пока метро было закрыто. Что же касается состояния путей в подземке, то там сначала убрали грунт, откачали воду, дополнительно проверили все системы. Только после этого по линии прошли первые поезда, служебные, с измерительным оборудованием. Ну а затем пустили уже и пассажирские составы. Пока шли работы, на место приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и директор Мосметростроя.

"По предварительной версии, произошел гидроудар и выбило технологическую пробку в тюбинге, существующем в действующем туннеле. На сегодняшний момент все проблемы и вопросы устранены, поставлена соответствующая коробка. Поэтому никаких проблем с точки зрения влияния на инфраструктуру метро нет, мы обеспечили ту безопасность, которая необходима", - сказал руководитель Мосметростроя Сергей Жуков.

"Уверены, что подобная проблема не повторится, но в любом случае строительные бригады, непосредственно которые строили тоннель и работают вблизи станции, наши сотрудники метрополитена будут здесь находиться столько, сколько нужно, для того, чтобы контролировать обстановку на месте", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Но, конечно, главный итог этого утра - что движение транспорта здесь уже нормализовалось. Повторюсь, салатовая ветка метро сейчас работает в полном объеме.