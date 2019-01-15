В Шахтах объявят траур по погибшим при взрыве газа

Угроза обрушения стен девятиэтажного дома сохраняется

Утром во вторник на месте частичного обрушения жилого дома в городе Шахты нашли тело второго погибшего. Судьба троих человек остаётся неизвестной. Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь. По данным МЧС, угроза дальнейшего обрушения сохраняется.

При свете прожекторов всю минувшую ночь на улице Хабарова продолжалась поисково-спасательная операция. На высоте восьмого этажа промышленные альпинисты работают в три смены. Под одной из плит в ходе демонтажа они обнаружили тело второй жертвы трагедии. 67-летняя Людмила Власова, работавшая преподавателем в колледже, проживала в квартире номер 72, передает "ТВ Центр". Именно там, предположительно, и произошел взрыв газа.

"В настоящее время судьба четырех человек остается неизвестной. Проводим работы согласно плану. В настоящее время работает два тяжелых автомобильных крана, которыми мы снимаем тяжелые конструкции, блоки, плиты. Остатки строительного мусора также разбираем", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Для ликвидации последствий взрыва - он прогремел около шести утра в понедельник - привлечены 500 человек и 150 единиц техники. Накануне из-под завалов были вызволены семь человек. Госпитализированы двое: мужчина и его двухлетняя дочь Полина - ее мать спасти не удалось. Врачи говорят, что здоровью девочки ничто не угрожает. Около кровати ребенка в больнице дежурит бабушка.

За минувшие сутки спасатели укрепили подпорками конструкции между лестничными маршами. Однако угроза обрушения стен девятиэтажного дома сохраняется. В общей сложности, повреждены 16 квартир. 12 семей сейчас размещены в гостиницах. Еще около 120 человек остановились у знакомых и родственников.

После инструментального обследования дома власти Ростовской области обещают пустить людей в квартиры в течение трех ближайших дней. Потерпевшим назначена компенсация от 200 до 600 тысяч рублей.

"Мы намерены людей пострадавших, если жилье непригодно для проживания, обеспечить жильем. Это наша цель, и мы будем ее реализовывать. Не исключен вариант, когда мы выдадим людям деньги, и люди сами его выберут", - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Накануне вечером следователи изъяли документы в газоснабжающей и управляющей организациях. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Среду в городе Шахты объявили днем траура по погибшим.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".