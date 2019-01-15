Подари жизнь: 8-летнего ребенка спасет трансплантация костного мозга

Никто родных мальчика Саши не подошел как донор

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение восьмилетнего Саши Кувшинчикова. У мальчика тяжелое заболевание – иммунодефицит. Срочно требуется пересадка костного мозга. Операцию московские врачи проведут бесплатно, а вот для транспортировки подходящих донорских клеток необходимо почти два миллиона рублей. Помочь Саше может каждый.

У Саши прогулок не бывает - только по коридору больницы. Мальчик обязательно надевает медицинскую маску. У ребенка – первичный иммунодефицит. Иммунитет настолько ослаблен, что Саша болеет намного чаще, чем обычные дети. При этом практически всегда с осложнениями, которые очень тяжело поддаются лечению.

"С нашим диагнозом очень много не стало ребятишек, поэтому думаем о дальнейшем, как дальше быть. Естественно, это же все на психику давит. Естественно, переживаешь и понимаешь то, что мы все одинаковы с нашим диагнозом - у кого просто пораньше, у кого попозже начинаются осложнения", - рассказала мама Саши Алена Михалина.

Но Саша не всегда сидел взаперти. Он родился абсолютно здоровым. Как только научился ходить, а затем бегать, начал играть с мальчишками в футбол. Но из-за постоянных болезней ему все чаще приходилось проводить время в клинике. Не успевая выйти с одного больничного, мама мальчика брала следующий. Когда врачи поставили диагноз, долго надеялась, что все это ошибка.

"Я очень много плакала, я очень много переживала. Но спасибо поддержке близких, родителям - поддержали меня, успокоили. Мы думали, нас это обойдет стороной. Все-таки полегче все это пройдет, надеялись. Но случилось обострение в виде пневмонии, которую мы не можем никак вылечить с 29 августа", - пояснила мама Саши.

Такой взрослый и смелый. Саша без уговоров мамы сам пьет горькие таблетки. Избавить этого мальчишку от мучений могут врачи детской клинической больницы, которые готовы сделать трансплантацию костного мозга. Вот только никто из сашиных родных не подошел как донор, но его все-таки нашли в Германии. Сама операция семье ничего не будет стоить, ее сделают по квоте. Но так как донор из другой страны, всю дорогостоящую процедуру забора клеток в немецкой клинике придется оплачивать родителям.

"Для того, чтобы убедиться, что донор здоров, надо пройти полное обследование, то есть диспансеризацию этого донора провести: электрокардиограмму и рентген, взять анализы крови, мочи. Определить, что донор, действительно, здоров. И его трансплантат не будет представлять угрозы для жизни пациента. И сама манипуляция по забору трансплантата будет безопасна для донора", - заявила заведующая отделением трансплантации костного мозга РДКБ Елена Скоробогатова.

1 миллион 800 тысяч рублей - сумма, неподъемная для мамы и папы Саши. Таких денег у семьи просто нет. А трансплантация мальчику нужна срочно.

"У меня есть мечта. Если мне помогут, то я буду здоровым!" – поделился Саша Кувшинчиков.

Спасти этого веселого и озорного мальчишку могут ваши SMS, в которых нужно лишь указать ту сумму, которую вы готовы пожертвовать на лечение ребенка. Главное - отправить их на этот короткий номер – 6162. И тогда Саше сделают долгожданную операцию. Сегодня с подарком к мальчику пришли в гости сотрудники фонда "Подари жизнь".

Из маленьких деталей он собирает большой инопланетный корабль. Саша знает, если мама рядом, значит, все будет хорошо. Такая простая мечта, которая благодаря вам обязательно сбудется.

Елена Макарова, Станислав Ильин и Павел Скворцов. "ТВ Центр".