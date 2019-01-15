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В Москве заработал закрытый из-за подтопления участок метро

10:43
  • вторник
  • 15 января 2019

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров

Движение поездов от станции "Окружная" до "Петровско-Разумовской" салатовой ветки московского метро восстановлено. Станции Люблинско-Дмитровской линии были закрыты из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Для пассажиров пустили компенсационные автобусы.

Пути после подтопления очистили от грунта и промыли. После это был совершен тестовый запуск поездов без пассажиров. "Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров", - говорится в Twitter столичной подземки.

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщил, что несанкционированное поступление воды и песка произошло через технологическое отверстие на указанном участке салатовой линии, однако это не несет никакой угрозы для пассажиров и целостности инфраструктуры метро.

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