ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Реакция народа на пенсионную реформу удивила Минфин

11:13
  • вторник
  • 15 января 2019

Россияне тяжело перенесли старт пенсионной реформы

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал об одном из самых напряженных моментов в работе правительства. Реакция россиян на повышение пенсионного возраста стала для него неожиданностью.

"Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", - рассказал глава Минфина газете "Коммерсант".

Силуанов еще раз подчеркнул, что повышение пенсионного возраста в России было неизбежным. "Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей <…> параметры пенсионной системы требовали донадстройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни", - отметил министр.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, вместо 55, а мужчины в 65, вместо 60. Полный переход к новой системе займет порядка 10 лет.

Читайте также:
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.