Реакция народа на пенсионную реформу удивила Минфин

Россияне тяжело перенесли старт пенсионной реформы

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал об одном из самых напряженных моментов в работе правительства. Реакция россиян на повышение пенсионного возраста стала для него неожиданностью.

"Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", - рассказал глава Минфина газете "Коммерсант".

Силуанов еще раз подчеркнул, что повышение пенсионного возраста в России было неизбежным. "Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей <…> параметры пенсионной системы требовали донадстройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни", - отметил министр.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, вместо 55, а мужчины в 65, вместо 60. Полный переход к новой системе займет порядка 10 лет.