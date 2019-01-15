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В отношениях Макрона и Меркель произошел разлад

11:47
  • вторник
  • 15 января 2019

И в этот раз не обошлось без русских

Отношения между Францией и Германией становятся все более хрупкими. У стран противоположные цели в сфере энергетики, обороны и финансов. Масло в огонь подливает и Москва с реализацией проекта "Северный поток - 2". Ряд немецких политиков убеждены, что ввод в эксплуатацию газопровода расколет франко-немецкую дружбу.

На контрасте с Германией, которая находится на грани рецессии, и пассивным канцлером Ангелой Меркель, Париж стремится занять главенствующее положение в Европе, пишет Die Welt. Ранее президент Пятой Республики Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, но французские генералы отказались "германизироваться".

Антифранцузские настроения в Германии связаны по большей части именно с этим. Кроме того, Германия считает Францию ненадежной страной с "некомпетентным руководством",  протесты "желтых жилетов" тому доказательство.

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