В отношениях Макрона и Меркель произошел разлад

И в этот раз не обошлось без русских

Отношения между Францией и Германией становятся все более хрупкими. У стран противоположные цели в сфере энергетики, обороны и финансов. Масло в огонь подливает и Москва с реализацией проекта "Северный поток - 2". Ряд немецких политиков убеждены, что ввод в эксплуатацию газопровода расколет франко-немецкую дружбу.

На контрасте с Германией, которая находится на грани рецессии, и пассивным канцлером Ангелой Меркель, Париж стремится занять главенствующее положение в Европе, пишет Die Welt. Ранее президент Пятой Республики Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, но французские генералы отказались "германизироваться".

Антифранцузские настроения в Германии связаны по большей части именно с этим. Кроме того, Германия считает Францию ненадежной страной с "некомпетентным руководством", протесты "желтых жилетов" тому доказательство.