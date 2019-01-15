Брошенные Порошенко украинские моряки блеснули умом в московском суде

Слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения

Лефортовский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста украинским морякам, задержанным после провокации в районе Керченского пролива. На такой мере настаивает ФСБ.

Они заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности. "На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", - заявил каждый из них (цитата по РИА Новости).

По просьбе ведомства судебное заседание проходит в закрытом режиме. Это необходимо для сохранения тайны следствия. В случае удовлетворения ходатайства, моряки останутся под стражей ещё на три месяца. В конце ноября три военных судна ВМС Украины нарушили границу нашей страны, вошли во временно закрытую акваторию и направились к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, отказывались остановиться.

В результате суда были задержаны, а моряки арестованы. В ходе допроса украинские военнослужащие признали, что провокация была преднамеренной.