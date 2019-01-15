ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Покинуть Россию можно будет только за деньги

12:14
  • вторник
  • 15 января 2019

Российский бизнес хочет сделать выезд из страны платным

Российские предприниматели предложили сделать платным выезд из России. Сумма налог составит 500 рублей для россиян и иностранцев.

Подобным образом члены ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" хотят возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

"Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год", - приводит РИА Новости цитату из доклада ассоциации.

На прошлой неделе похожий налог ввели в Японии. С туристов, выезжающих из Японии, будет взиматься плата в размере 1000 иен (9,20 доллара). Вырученные деньги потратят на устройства для распознавания лиц в аэропортах, ускорение миграционных процедур и расширение услуг на иностранных языках.

Читайте также:
Главное сегодня
Туристы в Москве
Туристы в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.