Покинуть Россию можно будет только за деньги

Российский бизнес хочет сделать выезд из страны платным

Российские предприниматели предложили сделать платным выезд из России. Сумма налог составит 500 рублей для россиян и иностранцев.

Подобным образом члены ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" хотят возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

"Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год", - приводит РИА Новости цитату из доклада ассоциации.

На прошлой неделе похожий налог ввели в Японии. С туристов, выезжающих из Японии, будет взиматься плата в размере 1000 иен (9,20 доллара). Вырученные деньги потратят на устройства для распознавания лиц в аэропортах, ускорение миграционных процедур и расширение услуг на иностранных языках.