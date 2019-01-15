ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аномалия в космосе: черная дыра превращается в призрака

12:13
  • вторник
  • 15 января 2019

Загадочное явление зафиксировано специальным прибором NASA

Астрономы обнаружили черную дыру со поразительными физическими свойствами. Они необычны даже для таких сверхплотных космических объектов.

В настоящее время дыра поглощает звезду. При этом она сама уменьшается, у нее исчезает корона, состоящая из колец частиц. Постепенно черная дыра превращается в собственного призрака.

"Мы впервые получили доказательства того, что корона может уменьшаться во время конкретной фазы поглощения звезды черной дырой. Корона все еще довольно загадочна, и мы до сих пор плохо понимаем, что с ней происходит", - цитирует ученого из Массачусетского технологического института Джека Штайнера портал Science Alert.

Он отметил, что изначально размер уникального космического объекта был соспоставим с площадью американского штата Массачусетс, а сейчас его площадь не превышает 10 километров.

Дыра находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. Ее вес в 10 раз превышает массу Солнца.

Главное сегодня
Черная дыра
Черная дыра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.