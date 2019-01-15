Аномалия в космосе: черная дыра превращается в призрака

Загадочное явление зафиксировано специальным прибором NASA

Астрономы обнаружили черную дыру со поразительными физическими свойствами. Они необычны даже для таких сверхплотных космических объектов.

В настоящее время дыра поглощает звезду. При этом она сама уменьшается, у нее исчезает корона, состоящая из колец частиц. Постепенно черная дыра превращается в собственного призрака.

"Мы впервые получили доказательства того, что корона может уменьшаться во время конкретной фазы поглощения звезды черной дырой. Корона все еще довольно загадочна, и мы до сих пор плохо понимаем, что с ней происходит", - цитирует ученого из Массачусетского технологического института Джека Штайнера портал Science Alert.

Он отметил, что изначально размер уникального космического объекта был соспоставим с площадью американского штата Массачусетс, а сейчас его площадь не превышает 10 километров.

Дыра находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. Ее вес в 10 раз превышает массу Солнца.