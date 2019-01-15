Кокорин потолстел в СИЗО

Он находится в заключении более трех месяцев

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не ест в тюремной столовой "Бутырки". Продукты ему привозят службы доставки.

"Александр хорошо питается. Что-то присылают его родители, что-то он заказывает через интернет-магазин. Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе", - приводит слова правозащитницы Светланы Метегиной портал "Советский спорт".

При этом она отметила, что в изоляторе кормят неплохо, но не так хорошо, как на свободе. Доставка еды в СИЗО стала обычной практикой. "Кокорин пользуется своими правами", - заключила Метегина.

Еду разносят по камерам в специальных боксах, по которым видно, что она заказана. Заключенные получают как первые, так и вторые блюда.

Кроме того, Метегина сообщила о том, сто Кокорин собирается пригласить в СИЗО врача-специалиста из-за беспокоящего его колена. Об этой возможности ему рассказали правозащитник.