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Посаженный на Луне хлопок запечатлели на видео

12:32
  • вторник
  • 15 января 2019

Он поможет создать мини-биосферу на спутнике Земли

В Сети появилось видео первого биологического эксперимента на обратной стороне Луны. Семена хлопка, которые доставили с помощью китайского космического аппарата "Чанъэ-4", дали первые ростки.

Китайские ученые хотят создать мини-биосферу на Луне и для этой цели отправили с "Чанъэ-4" семена картофеля, рапса, резуховидки, дрожжевые грибки и личинки дрозофиллы, пишет ТАСС.

8 декабря Китай запустил космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны и стал первой страной в мире, кому удалось выполнить такую задачу.

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