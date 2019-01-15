Посаженный на Луне хлопок запечатлели на видео

Он поможет создать мини-биосферу на спутнике Земли

В Сети появилось видео первого биологического эксперимента на обратной стороне Луны. Семена хлопка, которые доставили с помощью китайского космического аппарата "Чанъэ-4", дали первые ростки.

Китайские ученые хотят создать мини-биосферу на Луне и для этой цели отправили с "Чанъэ-4" семена картофеля, рапса, резуховидки, дрожжевые грибки и личинки дрозофиллы, пишет ТАСС.

8 декабря Китай запустил космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны и стал первой страной в мире, кому удалось выполнить такую задачу.