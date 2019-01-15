Из обрушившегося в Шахтах дома достали лысую кошку

Животное выжило, но сильно замерзло

В Шахтах спасатели спустя сутки вытащили из квартиры обрушившейся многоэтажки живую кошку. Животное сильно замерзло и изголодалось.

Как рассказала хозяйка кошки, она с семьей проживала на первом этаже. В результате инцидента, никто из близких женщины не пострадал, но кошку после ЧП потеряли. "Ждали всю ночь, не спали. Мама плакала, но нас не пускали из-за угрозы обрушения", — пояснила жительница Шахт.

Спасатели смогли зайти в квартиру лишь спустя сутки после обрушения. Там они и нашли испуганное и голодное животное, передает "Газета.ру".

"Там холодно, не топят, все выключено, переживали, что умрет. Спрятался в шкафу, сидел грелся", - цитирует хозяйку ТАСС. Известно, что спасена кошка породы сфинкс. Домашнюю любимицу зовут Мариса.

Это уже второе животное, которое достали из-под завалов в городе Шахты. Днем ранее сотрудники МЧС передали жильцам дома другую кошку.