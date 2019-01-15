ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодая россиянка умерла на приеме у массажиста

13:01
  • вторник
  • 15 января 2019

Следователи выясняют, могла ли перенесенная ранее операция привести к смерти

Следователи начали проверку обстоятельств смерти 29-летней пациентки массажиста в городе Конаково Тверской области. Трагический инцидент произошел 3 января во время новогодних праздников.

Несколько лет назад женщина перенесла операцию на сердце, а в январе 2019 года обратилась к частному массажисту за сеансами, сообщает СК по региону. Во время одной из процедур пациентка почувствовала себя плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи только констатировали факт смерти.

Теперь следователям предстоит выяснить, что стало причиной смерти женщины и имеет ли массажист право заниматься лечением.

Читайте также:
Главное сегодня
Массажист
Массажист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.