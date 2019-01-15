Молодая россиянка умерла на приеме у массажиста

Следователи выясняют, могла ли перенесенная ранее операция привести к смерти

Следователи начали проверку обстоятельств смерти 29-летней пациентки массажиста в городе Конаково Тверской области. Трагический инцидент произошел 3 января во время новогодних праздников.

Несколько лет назад женщина перенесла операцию на сердце, а в январе 2019 года обратилась к частному массажисту за сеансами, сообщает СК по региону. Во время одной из процедур пациентка почувствовала себя плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи только констатировали факт смерти.

Теперь следователям предстоит выяснить, что стало причиной смерти женщины и имеет ли массажист право заниматься лечением.