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С похоронами Порошенко возникли проблемы

13:36
  • вторник
  • 15 января 2019

Комик Владимир Зеленский высмеял "смерть" президента Украины

Украинский комик Владимир Зеленский записал пародийный ролик, в котором похоронил действующего президента Украины Петра Порошенко. В прощальной речи актер перечислил обещания главы государства и выразил сожаление, что тот не успел многого наобещать.
Порошенко объявили мертвым

При этом с похоронами Порошенко в ролике возникли проблемы, передает ТВЦ.RU. По словам Зеленского, предать земле тело не удастся, поскольку на месте погребения по решению главы государства будет построен жилой комплекс, а сжиганию в крематории препятствуют высокие цены на газ, за которые Петру Порошенко "и так гореть в аду".

"Не удивляйтесь, что на могильной плите будет высечено не его имя. Ведь еще при жизни он успел переписать свою смерть на жену и родственников", - трагично заметил Зеленский.

В заключение он призвал президента не грустить и спать спокойно, поскольку он сделал лучшее, что мог сделать — "умер, чтобы мы могли жить".

Владимир Зеленский намерен принять участие в выборах президента Украины в марте 2019 года. По опросам, комика готовы поддержать около 12% украинцев. Он ненамного отстает от Юлии Тимошенко. Петр Порошенко занимает лишь четвертую строчку.

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