Королевская семья отказывается от детей-инвалидов: ребенка Маркл проверили

К этому привел неприятный опыт рождения умственно отсталых детей

Нерожденного ребенка герцогини Меган Маркл проверили на инвалидность еще до официального объявления о беременности. Этого потребовала королева Елизавета II.

"Все женщины должны проходить этот тест. Многие королевские семьи в Европе очень тесно связаны друг с другом, и это увеличивает шансы появления на свет больных детей. Несмотря на то что у Меган незнатное происхождение, это не освобождает ее от прохождения теста. Когда герцогиня узнала об этом, сильно расстроилась. Она не могла возразить, потому что такие вещи не подлежат обсуждению, как и многие другие традиции британской монархии", – приводит слова королевского эксперта Radar Online.

Раньше королевской семье рождались нездоровые дети. Обе двоюродные сестры Елизаветы II Нерисса и Кэтрин на всю жизнь были спрятаны в больнице из-за умственного расстройства. Пятый ребенок короля Георга V и Марии Текской принц Джордж страдал от врожденной эпилепсии и умственной отсталости. Его заперли в специальном коттедже в Сандрингемской усадьбе вместе с няней. Мальчик умер в возрасте 13 лет.

Накануне Меган Маркл сообщила, что находится на шестом месяце беременности, пишет News.com. Первенец королевской пары должен появиться на свет в апреле.