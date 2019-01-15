В домах москвичей проверят газовое оборудование после взрывов

Работы начнут проводить уже с 15 января

В столице проведут внеплановую проверку газового оборудования. Работами займется "Мосгаз". Проверка начнется 15 января и продлится по 21 января. На официальном сайте "Мосгаза" будет опубликован график проверки по районам Москвы, передает РИА Новости.

Отметим, что за две недели в России произошло две трагедии, связанных со взрывом бытового газа. 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек. 14 января в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа жилого дома.