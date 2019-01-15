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В домах москвичей проверят газовое оборудование после взрывов

13:37
  • вторник
  • 15 января 2019

Работы начнут проводить уже с 15 января

В столице проведут внеплановую проверку газового оборудования. Работами займется "Мосгаз". Проверка начнется 15 января и продлится по 21 января. На официальном сайте "Мосгаза" будет опубликован график проверки по районам Москвы, передает РИА Новости.

Отметим, что за две недели в России произошло две трагедии, связанных со взрывом бытового газа. 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек. 14 января в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа жилого дома.

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Проверка газового оборудования
Проверка газового оборудования
Проверка газового оборудования
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