Трамп накормил спортсменов фастфудом

Президенту пришлось самому оплатить угощение из-за "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп за свой счет накормил фастфудом футбольную команду Clemson Tigers, которая выиграла плей-офф национального чемпионата среди вузов США.

Трампу пришлось самому оплатить угощение, поскольку в США уже четвертую неделю продолжается "шатдаун" и готовить было некому. На столах и подносах, предназначенных для организации высоких приемов, разложили гамбургеры из McDonald's, Wendy's и Burger King, пиццу, картошку фри и соусы.

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри - все наши любимые продукты", - заявил Трамп, подчеркнув, что очень любит американскую еду.

Во сколько Трампу обошелся ужин, не сообщается, пишет РИА Новости.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа правительства из-за того, что президент Дональд Трамп не смог договориться с демократами по поводу бюджета страны на 2019 год. Президент хочет построить стену на границе с Мексикой, а оппозиция отказывается выделять на это деньги.