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Сколько Россия потратит на перевооружение армии

14:31
  • вторник
  • 15 января 2019

Сергей Шойгу назвал затраты на перевооружение армии в 2019 году

В этом году начнётся развёртывание ракетного полка с новейшим гиперзвуковым комплексом "Авангард". Четыре воинские части РВСН перевооружат стратегическими комплексами "Ярс". Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

По словам министра, в 2019 году продолжится укрепление боевого потенциала ядерных сил нашей страны. Это одна из основных задач, которые поставил верховный главнокомандующий. Программа модернизации затронет стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. В состав флота войдёт головной атомный подводный крейсер "Князь Владимир", оснащённый баллистическими ракетами "Булава". Особое внимание уделят реализации гособоронзаказа, проведению тактических учений и развитию военной структуры, передает "ТВ Центр".

"Важным событием года станет пятый международный военно-технический форум "Армия". С 3 по 17 августа проведём очередные Армейские международные игры, которые будут ещё более масштабными по количеству участников и географии состязаний. Продолжим обустройство военного инновационного технополиса "Эра" и формирование его единой структуры, которая позволит реализовывать инновационные проекты в полном объеме от разработки концепций до изготовления макетных и опытных образцов", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что на перевооружение российских Вооруженных сил в 2019 планируется потратить 1,44 триллиона рублей. По его словам, на эти средства будут закуплены новейшее оружие и техника.

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