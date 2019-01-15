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"Были вдвоем, он играл на пианино": президент Сербии рассказал о вечере с Путиным

14:11
  • вторник
  • 15 января 2019

Президенты поговорили о православии и посмотрели хоккей

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как побывал в гостях у российского лидера Владимира Путина.

Глава Сербии подарил Путину икону, которую удалось пронести мимо президентской охраны, по его словам, "нарушив все протоколы". "Я был удивлен, что он не отложил ее, а сразу же поставил на стол возле стены, наклонился и поцеловал ее", - рассказал Вучич.

После бесед о понимании религии и православного духа Путин сыграл Вучичу на пианино. "Он принял меня в 22:45, мы были вдвоем, и он играл мне на пианино", - рассказал президент, добавив, что Путин "отлично играет".

В тот же вечер Путин позвал Вучича смотреть вместе хоккей, пишет ТАСС.

Александр Вучич приезжал в Россию в начале октября после обострения ситуации в Косово. Он рассказал о "провокациях на ежедневном уровне" и поблагодарил Путина за то, что он поддерживает территориальную целостность Сербии.

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