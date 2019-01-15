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Число врачей в Москве увеличилось на 2 тысячи человек за последние два года

14:12
  • вторник
  • 15 января 2019

Обеспеченность врачами в столице выше, чем в крупных мегаполисах мира

Московские власти опровергли сообщения СМИ о результатах развития системы здравоохранения столицы. Как заявили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе на 10 тысяч человек приходится 51,6 врачей, передает ТВЦ.RU. Это значительно выше, чем предусматривает территориальная программа госгарантий (36,9) и выше, чем в крупнейших мегаполиса мира, том числе Берлине и Токио.

"Этот показатель включает в себя не только организации Департамента здравоохранения, но и федеральные и ведомственные клиники, в которых москвичи получают бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь. Москвичи лечатся в лучших клиниках страны, в том числе с мировой известностью, таких как Центр им. Бакулева, Онкологический центр им. Блохина, Центр им. Кулакова, клиники ФМБА и РЖД и многие другие. Вся эта помощь оплачивается из Московского городского фонда ОМС", - подчеркнули в Депздраве.

Врачи этих организаций ежегодно оказывают помощь более чем 250 тысячам пациентов. При этом количество врачей в Московских городских клиниках не только не уменьшилось, а за последние два года выросло дополнительно почти на 2 тысячи человек, при этом большая часть врачей приняты на работу в 2018 году.

Увеличивалось и количество врачей по специальностям, в которых была потребность. В городских поликлиниках это врачи общей практики и врачи-педиатры. Стало больше анестезиологов-реаниматологов, хирургов и онколог.

Стала доступнее и высокотехнологичная медицинская помощь. Растет как количество операций, так и их разнообразие: за пять лет в Москве объемы ВМП увеличились более чем в три раза, при этом в 48 стационарах оказывается около полутора тысяч видов помощи по 20 направлениям. Всего же за 2018 год в столице высокотехнологичная медицинская помощь оказана почти 140 тыс. пациентов. Это на 10 тысяч пациентов больше, чем годом ранее.

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