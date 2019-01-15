Опоздавшим на работу из-за подтопления метро дадут справки

Движение в метро уже возобновили

Движение Люблинско-Дмитровской ветки метро полностью восстановлено. В "Мосметрострое" заявили, что причиной подтопления в тоннеле мог стать гидроудар, который произошел при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". Авария произошла во вторник утром, в результате чего станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" на несколько часов были закрыты для пассажиров.

Бурные потоки воды хлещут в тоннеле из-под бетонных сводов. Это перегон между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" салатовой ветки столичного метро. Грунт на путях. Движение поездов экстренно останавливают. Пассажиров просят покинуть вагоны.

"Просто в метро объявили - по техническим причинам не работает линия. Что автобусы ходят, и всё", - рассказал один из пассажиров.

Из-за подтопления пришлось закрыть сразу три станции подземки от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" - это самый северный отрезок Люблинско-Дмитровской линии. На поверхности оперативно организовали компенсационные маршруты автобусов. Возле каждой станции дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, отмечает "ТВ Центр".

- Нет движения поездов до станции метро "Селигерская", пользуйтесь бесплатными автобусами КМ.

В утренний час пик автобусы подъезжали буквально каждую минуту. Никакой неразберихи - все организованно, транспорт бесплатный, следуют сразу в двух направлениях, как в центр Москвы, так и в сторону области.

"Те маршруты, которые подъезжали к станции "Селигерская "и станции "Верхние Лихоборы" - эти маршруты продлены до Петровско-Разумовской. Мы сделали все, чтобы пассажиры испытывали минимальные неудобства из-за временного закрытия метро", - рассказал руководитель пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Глухов.

За несколько часов наземным транспортом воспользовались свыше 11 тысяч человек. Движение в метро возобновили, только убедившись, что инженерные коммуникации не повреждены и опасности для пассажиров нет.

Последствия подтопления устраняли более ста человек, в тоннеле убирали грунт, откачивали воду. А затем пустили составы сначала технические, с измерительным оборудованием, чтобы провести дополнительные проверки, а затем уже и пассажирские. Сейчас движение по салатовой ветке столичного метро восстановлено в полном объеме. Все станции открыты для пассажиров на вход и на выход.

Пока в тоннеле шли работы - на место приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, начальник столичной подземки и директор "Мосметростроя". Вместе специалисты разных ведомств обещают изучить точные причины подтопления.

"На сегодняшний момент, по предварительной версии, произошел гидроудар, выбило технологическую пробку в тюбинге, существующем в действующем туннеле. На сегодняшний момент все проблемы и вопросы устранены, поставлена соответствующая коробка. Поэтому никаких проблем с точки зрения влияния на инфраструктуру метро нет, мы обеспечили ту безопасность, которая необходима", - заявил гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

"Уверены, что подобная проблема не повторится, но в любом случае строительные бригады непосредственно которые строили тоннель и работают вблизи станции, наши сотрудники метрополитена будут здесь находиться столько, сколько нужно для того, чтобы контролировать обстановку на месте непосредственно здесь", - сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Тем временем в московском метрополитене заверили - пассажиры, опоздавшие во вторник на работу или на другие виды транспорта из-за перекрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, смогут получить справки, которые подтвердят уважительную причину.

Борис Иванин, Павел Винокуров, Александр Козликин, Александр Званцев, "ТВ Центр".