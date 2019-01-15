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Главы управ отчитаются перед москвичами

15:01
  • вторник
  • 15 января 2019

Встреча состоится 16 января

В среду, 16 января, жители 10 округов столицы смогут задать интересующие их вопросы жителям управ своих районов.

Главные темы - благоустройство территорий и работа коммунальных служб зимой. Также речь пойдет о борьбе с незаконной торговлей, а ещё о тех, кто сдает квартиры в аренду без деклараций. Будут говорить и о поддержке социально-незащищённых горожан.

Время встреч - семь вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента органов исполнительной власти.

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