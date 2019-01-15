Найденных запертыми в Москве детей отправят в приют

Мать девочек утверждает, что ненадолго ушла из квартиры

26-летней москвичке, у которой органы опеки и попечительства забрали всех её детей, грозит уголовная статья. Сотрудники социальной службы проводили очередной, плановый, обход многодетной семьи, проживавший в столичном районе Некрасовка. Дверь никто не открыл, но оттуда доносились детские голоса и шум воды. Когда квартиру вскрыли, там обнаружили двух малолетних девочек, которые играли в холодной ванне, передает "ТВ Центр".

Полуторагодовалого ребёнка с признаками переохлаждения тут же доставили в клинику. Госпитализировали и остальных детей - для обследования. Признаков истощения врачи не выявили ни у кого.

По словам сотрудников опеки и попечительства, в квартире было грязно, требовался ремонт, на который у одинокой, неработающей женщины денег не было. Сама мать объяснила, что из дома вышла ненадолго, по делам, с двумя малолетними сыновьями, а девочек оставила одних. Многие соседи хорошо отзываются о многодетной Нине Тарасовой.

